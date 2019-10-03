У Раді знову просять Пристайка і Хомчака прийти для пояснень щодо ситуації навколо Донбасу

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Фракції "Голос" і "Європейська солідарність" знову звернулись до міністра закордонних справ Вадима Пристайка й начальника Генерального штабу Руслана Хомчака і запросили їх прибути на засідання Верховної Ради для того, щоб пояснити суть формули Штайнмайєра і розповісти про ситуацію на Донбасі. Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко під час засідання ВРУ, передає кореспондент УНН.