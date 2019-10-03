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У Раді знову просять Пристайка і Хомчака прийти для пояснень щодо ситуації навколо Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Фракції "Голос" і "Європейська солідарність" знову звернулись до міністра закордонних справ Вадима Пристайка й начальника Генерального штабу Руслана Хомчака і запросили їх прибути на засідання Верховної Ради для того, щоб пояснити суть формули Штайнмайєра і розповісти про ситуацію на Донбасі. Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко під час засідання ВРУ, передає кореспондент УНН.

У Раді знову просять Пристайка і Хомчака прийти для пояснень щодо ситуації навколо Донбасу

"Наша команда разом із командою "Голосу" вимагає, щоб до парламенту прийшов міністр закордонних справ України, щоб ми змогли поспілкуватись із ним, начальник Генерального штабу України, щоб запитати, а куди ж відводять українські війська", - зазначила Геращенко.

На її думку, Президент Володимир Зеленський прагне миру, але хибно сподівається переграти президента РФ Володимира Путіна.

При цьому вона наголосила, що саме ВРУ визначає основи зовнішньої політики України, утім, наразі не володіє інформацією щодо суті важливого документа, ухваленого для урегулювання ситуації на Донбасі.

Своєю чергою, фракція "Голос" ініціювала створення ТСК для напрацювання чіткої позиції України щодо урегулювання ситуації на Донбасі. Наразі ідею підтримала також фракція "ЄС".

Нагадаємо, 2 жовтня під час засідання ВРУ народні депутати також вимагали зустрічі з головою МЗС Вадимом Пристайком, а також керівником Генштабу ЗСУ Русланом Хомчаком.

Напередодні ввечері активісти, які протестують проти підписання Україною формули Штайнмайєра у рамках Мінських угод, оголосили про створення Руху опору капітуляції і скликають віче на Майдані Незалежності у Києві у неділю, 6 жовтня, о 12:00.

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