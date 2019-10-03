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В Раде снова просят Пристайко и Хомчака прийти для объяснений по ситуации вокруг Донбасса

Киев • УНН

 • 12931 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Фракции "Голос" и "Европейская солидарность" вновь обратились к министру иностранных дел Вадиму Пристайко и начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку и пригласили их прибыть на заседание Верховной Рады для того, чтобы объяснить суть формулы Штайнмайера и рассказать о ситуации на Донбассе. Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко во время заседания ВРУ, передает корреспондент УНН.

В Раде снова просят Пристайко и Хомчака прийти для объяснений по ситуации вокруг Донбасса

"Наша команда вместе с командой "Голоса" требует, чтобы в парламент пришел министр иностранных дел Украины, чтобы мы смогли пообщаться с ним, начальник Генерального штаба Украины, чтобы спросить, а куда же отводят украинские войска", - отметила Геращенко.

По ее мнению, Президент Владимир Зеленский хочет мира, но ошибочно надеется переиграть президента РФ Владимира Путина.

При этом она подчеркнула, что именно ВРУ определяет основы внешней политики Украины, впрочем, пока не имеет информации о сути важного документа, принятого для урегулирования ситуации на Донбассе.

В свою очередь, фракция "Голос" инициировала создание ВСК для выработки четкой позиции Украины относительно урегулирования ситуации на Донбассе. На данный момент идею поддержала также фракция "ЕС".

Напомним, 2 октября во время заседания ВРУ народные депутаты также требовали встречи с главой МИД Вадимом Пристайко, а также руководителем Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком.

Накануне вечером активисты, протестующие против подписания Украиной формулы Штайнмайера в рамках Минских соглашений, объявили о создании Движения сопротивления капитуляции и созывают вече на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье, 6 октября, в 12:00.

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