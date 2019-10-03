В Раде снова просят Пристайко и Хомчака прийти для объяснений по ситуации вокруг Донбасса

КИЕВ. 3 октября. УНН. Фракции "Голос" и "Европейская солидарность" вновь обратились к министру иностранных дел Вадиму Пристайко и начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку и пригласили их прибыть на заседание Верховной Рады для того, чтобы объяснить суть формулы Штайнмайера и рассказать о ситуации на Донбассе. Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко во время заседания ВРУ, передает корреспондент УНН.