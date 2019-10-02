Нардепи повернулись з перерви і вимагають зустрічі з Пристайком і Хомчаком
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Народні депутати повернулись із перерви на пленарне ранкове засідання Верховної Ради із запізненням і вимагають зустрічі з керівником Міністерства закордонних справ Вадимом Пристайком, а також керівником Генштабу ЗСУ Русланом Хомчаком. Про це оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
Одразу після перерви виступ з трибуни знову запросив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін, який від імені своєї фракції, а також "Європейської солідарності", оголосив прохання про запрошення міністра закордонних справ Вадима Пристайка і керівника Генштабу Руслана Хомчака прийти на вечірнє засідання Ради о 16:00 для роз'яснення ситуації щодо Донбасу.
Нагадаємо, парламент пішов на півгодинну перерву одразу після депутатських виступів.
На сьогоднішнє ранкове засідання Верховної Ради народні депутати зібрались із запізненням на майже годину через проведення засідання голів фракцій за участю Президента Володимира Зеленського.