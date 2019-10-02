Нардепы вернулись с перерыва и требуют встречи с Пристайко и Хомчаком
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Народные депутаты вернулись с перерыва на пленарное утреннее заседание Верховной Рады с опозданием и требуют встречи с руководителем Министерства иностранных дел Вадимом Пристайко, а также руководителем Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком. Об этом объявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
Сразу после перерыва выступление с трибуны вновь запросил председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин, который от имени своей фракции, а также "Европейской солидарности", объявил просьбу о приглашении министра иностранных дел Вадима Пристайко и главы Генштаба Руслана Хомчака прийти на вечернее заседание Рады в 16:00 для разъяснения ситуации по Донбассу.
Напомним, парламент ушел на получасовой перерыв сразу после депутатских выступлений.
На сегодняшнее утреннее заседание Верховной Рады народные депутаты собрались с опозданием почти час из-за проведения заседания глав фракций с участием Президента Владимира Зеленского.