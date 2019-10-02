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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Рада пішла на перерву, пропрацювавши лише пів години

Київ • УНН

 • 10961 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Парламент пішов на півгодинну перерву одразу після депутатських виступів. Перерву в засідання Верховної Ради оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

Рада пішла на перерву, пропрацювавши лише пів години

"Надійшло звернення від двох фракцій оголосити перерву. Наскільки я розумію, ми просто переносимо перерву з 12 години на зараз", - зазначив Разумков.

Він пропонував "все-таки попрацювати", але народні депутати наполягли на перерві. Таким чином, перерва триватиме до 12 години, тоді як планову перерву з 12:00 до 12:30 голосами більшості парламентарів було скасовано.

Нагадаємо, на сьогоднішнє засідання Верховної Ради народні депутати зібрались із запізненням на майже годину через проведення засідання голів фракцій за участю Президента Володимира Зеленського.

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