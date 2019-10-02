Рада пішла на перерву, пропрацювавши лише пів години
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Парламент пішов на півгодинну перерву одразу після депутатських виступів. Перерву в засідання Верховної Ради оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"Надійшло звернення від двох фракцій оголосити перерву. Наскільки я розумію, ми просто переносимо перерву з 12 години на зараз", - зазначив Разумков.
Він пропонував "все-таки попрацювати", але народні депутати наполягли на перерві. Таким чином, перерва триватиме до 12 години, тоді як планову перерву з 12:00 до 12:30 голосами більшості парламентарів було скасовано.
Нагадаємо, на сьогоднішнє засідання Верховної Ради народні депутати зібрались із запізненням на майже годину через проведення засідання голів фракцій за участю Президента Володимира Зеленського.