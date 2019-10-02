Рада ушла на перерыв, проработав лишь полчаса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Парламент пошел на получасовой перерыв сразу после депутатских выступлений. Перерыв в заседании Верховной Рады объявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
"Поступило обращение от двух фракций объявить перерыв. Насколько я понимаю, мы просто переносим перерыв с 12:00 на сейчас", - отметил Разумков.
Он предлагал "все-таки поработать", но народные депутаты настояли на перерыве. Таким образом, перерыв продлится до 12:00, тогда как плановый перерыв с 12:00 до 12:30 голосами большинства парламентариев было отменено.
Напомним, на сегодняшнее заседание Верховной Рады народные депутаты собрались с опозданием почти час из-за проведения заседания глав фракций с участием Президента Владимира Зеленского.