Разумков відкрив засідання Ради із годинним запізненням
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. На сьогоднішнє засідання Верховної Ради народні депутати зібрались із запізненням на майже годину через проведення засідання голів фракцій за участю Президента Володимира Зеленського. Засідання ВРУ відкрив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
Донедавна в сесійній залі й в кулуарах не було і нардепів з фракції "Слуга народу" – після зустрічі із головами фракцій Зеленський зустрічався із фракцією СН.
При цьому опозиційні нардепи розмістили на парламентській трибуні плакат із написом "Я проти цензури".
Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні планує повторно розглянути законопроект щодо державного визнання і підтримку Пласту, з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.
Ввечері напередодні у Києві на Майдан Незалежності вийшло близько сотні активістів на знак протесту проти підписання Україною формули Штайнмайєра.