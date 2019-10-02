Сьогодні Рада планує повторно розглянути законопроект щодо визнання Пласту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні планує повторно розглянути законопроект щодо державного визнання і підтримку Пласту, з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
“Верховна Рада планує розглянути проекти постанов „Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни“, „Про проведення парламентських слухань на тему: „Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні“ (18 грудня 2019 року)“ та ряд інших”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, планують розглянути у другому читанні законопроекти щодо переліку об’єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, а також щодо внесення змін до закону " Про Національну раду України з питань телебачення та радіомовлення“.
Також передбачається розгляд законопроектів щодо механізму запобігань корупції та регулювання космічної діяльності.
У першому читанні заплановано розгляд проектів законів щодо Бюджетного кодексу та Бюро фінансових розслідувань.
“Планується повторний розгляд з пропозиціями Президента України: Закону України „Про державне визнання і підтримку Пласту — Національної скаутської організації України“, № 0976 і „Виборчого кодексу України“, № 0978”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 4 вересня Президент України Володимир Зеленський ветував законопроект 10184 про державне визнання і підтримку Національної скаутської організації України “Пласт”.