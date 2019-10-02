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Сегодня Рада планирует повторно рассмотреть законопроект о признании Пласта

Киев • УНН

 • 11531 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании планирует повторно рассмотреть законопроект о государственном признание и поддержке Пласта, с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Сегодня Рада планирует повторно рассмотреть законопроект о признании Пласта

“Верховная Рада планирует рассмотреть проекты постановлений „Об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам правового статуса ветеранов войны“, „О проведении парламентских слушаний на тему: „Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине“ (18 декабря 2019 года)“ и ряд других”, — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется рассмотреть во втором чтении законопроекты о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, а также о внесении изменений в закон “О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания”.

Также предполагается рассмотрение законопроектов относительно механизма предупреждений коррупции и регулирования космической деятельности.

В первом чтении запланировано рассмотрение проектов законов по Бюджетному кодексу и Бюро финансовых расследований.

“Планируется повторное рассмотрение с предложениями Президента Украины: Закон Украины „О государственном признании и поддержке Пласта — Национальной скаутской организации Украины“ № 0976 и „Избирательного кодекса Украины“ № 0978”, — говорится в сообщении.

Напомним, что 4 сентября Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект 10184 о государственном признании и поддержке Национальной скаутской организации Украины “Пласт”.

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