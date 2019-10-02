Сегодня Рада планирует повторно рассмотреть законопроект о признании Пласта
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании планирует повторно рассмотреть законопроект о государственном признание и поддержке Пласта, с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
“Верховная Рада планирует рассмотреть проекты постановлений „Об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам правового статуса ветеранов войны“, „О проведении парламентских слушаний на тему: „Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине“ (18 декабря 2019 года)“ и ряд других”, — говорится в сообщении.
Кроме того, планируется рассмотреть во втором чтении законопроекты о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, а также о внесении изменений в закон “О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания”.
Также предполагается рассмотрение законопроектов относительно механизма предупреждений коррупции и регулирования космической деятельности.
В первом чтении запланировано рассмотрение проектов законов по Бюджетному кодексу и Бюро финансовых расследований.
“Планируется повторное рассмотрение с предложениями Президента Украины: Закон Украины „О государственном признании и поддержке Пласта — Национальной скаутской организации Украины“ № 0976 и „Избирательного кодекса Украины“ № 0978”, — говорится в сообщении.
Напомним, что 4 сентября Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект 10184 о государственном признании и поддержке Национальной скаутской организации Украины “Пласт”.