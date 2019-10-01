На столичному Майдані збираються активісти на знак протесту проти формули Штайнмайєра
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Києві на Майдан Незалежності вийшло близько сотні активістів на знак протесту проти підписання Україною формули Штайнмайєра, передає УНН.
Активісти скандують "Донбас - Україна", "Ганьба", а також "Зєля - геть".
Як відзначають мітингувальники, їх обурило те, що Україна може підкоритись Росії.
Акція мирна, учасники жартують, спілкуються. Декому навіть перепало "майданівське печиво". Частина мітингувальників загорнулась у прапори України.
"Стихійний мітинг на Майдані зараз. Люди принесли Йолку - як нагадування тим, хто задумує змінювати цивілізаційний вибір України", - написав на своїй сторінці у Facebook політичний експерт Сергій Таран.
Як повідомляв УНН, у Києві під Офісом Президента України сотні активістів протестують проти підписання формули Штайнмайєра. Мітингувальники вийшли під гаслом - "Ні - капітуляції!"
Раніше Зеленський заявив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.