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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На столичному Майдані збираються активісти на знак протесту проти формули Штайнмайєра

Київ • УНН

 • 32205 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Києві на Майдан Незалежності вийшло близько сотні активістів на знак протесту проти підписання Україною формули Штайнмайєра, передає УНН.

На столичному Майдані збираються активісти на знак протесту проти формули Штайнмайєра

Активісти скандують "Донбас - Україна", "Ганьба", а також "Зєля - геть".

Як відзначають мітингувальники, їх обурило те, що Україна може підкоритись Росії.

Акція мирна, учасники жартують, спілкуються. Декому навіть перепало "майданівське печиво". Частина мітингувальників загорнулась у прапори України.

"Стихійний мітинг на Майдані зараз. Люди принесли Йолку - як нагадування тим, хто задумує змінювати цивілізаційний вибір України", - написав на своїй сторінці у Facebook політичний експерт Сергій Таран.

Як повідомляв УНН, у Києві під Офісом Президента України сотні активістів протестують проти підписання формули Штайнмайєра. Мітингувальники вийшли під гаслом - "Ні - капітуляції!"

Раніше Зеленський заявив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.

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