"Ні - капітуляції": Офіс Зеленського пікетують сотні активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Києві під Офісом Президента України сотні активістів протестують проти підписання формули Штайнмайєра. Мітингувальники вийшли під гаслом - "Ні - капітуляції!", передає кореспондент УНН.
Відзначимо, що під Офісом Зеленського зібрались представники різних політичних та громадських формувань - "Нацкорпус", "Нацдружини", ВО "Свобода".
Мітингувальники принесли з собою прапори, а також розгорнули банер, на якому написали "Ні - капітуляції".
Наразі ситуація спокійна, біля Офісу Зеленського чергуть правоохоронці.
Раніше Зеленський заявив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.