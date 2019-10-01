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"Нет - капитуляции": Офис Зеленского пикетируют сотни активистов

Киев • УНН

 • 20247 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Киеве под Офисом Президента Украины сотни активистов протестуют против подписания формулы Штайнмайера. Митингующие вышли под лозунгом - "Нет - капитуляции!", передает корреспондент УНН.

"Нет - капитуляции": Офис Зеленского пикетируют сотни активистов

Отметим, что под Офисом Зеленского собрались представители различных политических и общественных формирований - "Нацкорпус", "Нацдружины", ВО "Свобода".

Митингующие принесли с собой флаги, а также развернули баннер, на котором написали "Нет - капитуляции".

Сейчас ситуация спокойная, у Офиса Зеленского дежурят правоохранители.

Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.

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