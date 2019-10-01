"Нет - капитуляции": Офис Зеленского пикетируют сотни активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Киеве под Офисом Президента Украины сотни активистов протестуют против подписания формулы Штайнмайера. Митингующие вышли под лозунгом - "Нет - капитуляции!", передает корреспондент УНН.
Отметим, что под Офисом Зеленского собрались представители различных политических и общественных формирований - "Нацкорпус", "Нацдружины", ВО "Свобода".
Митингующие принесли с собой флаги, а также развернули баннер, на котором написали "Нет - капитуляции".
Сейчас ситуация спокойная, у Офиса Зеленского дежурят правоохранители.
Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.