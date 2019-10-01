Активісти влаштують протест під Офісом Зеленського через підписання формули Штайнмайєра
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сьогодні на Банковій відбудеться акція протесту проти підписання формули Штайнмайєра - "Ні - капітуляції!" Про це повідомляє УНН, з посиланням на відповідну групу у Facebook.
“За даними ЗМІ, українська сторона підписала капітуляційну „формулу Штайнмайєра“ на сьогоднішньому засіданні ТКГ у Мінську. Ми вимагаємо пояснень від президента Зеленського — що і на яких умовах було підписано від імені України”, — йдеться у групі.
Також організатори зазначають, що ветерани війни та патріоти ніколи не погодяться на капітуляцію. Розпочнеться акція о 20:00 та триватиме до 22:00.
Раніше Зеленський заявив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.