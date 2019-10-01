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Активисты устроят протест под Офисом Зеленского из-за подписания формулы Штайнмайера

Киев • УНН

 • 17588 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня на Банковой состоится акция протеста против подписания формулы Штайнмайера - "Нет - капитуляции!" Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующую группу в Facebook.

Активисты устроят протест под Офисом Зеленского из-за подписания формулы Штайнмайера

"По данным СМИ, украинская сторона подписала капитуляционную "формулу Штайнмайера" на сегодняшнем заседании ТКГ в Минске. Мы требуем объяснений от президента Зеленского - что и на каких условиях было подписано от имени Украины", - говорится в группе.

Также организаторы отмечают, что ветераны войны и патриоты никогда не согласятся на капитуляцию. Начнется акция в 20:00 и продлится до 22:00.

Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.

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