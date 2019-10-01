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На столичном Майдане собираются активисты в знак протеста против формулы Штайнмайера

Киев • УНН

 • 32205 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Киеве на Майдан Независимости вышло около сотни активистов в знак протеста против подписания Украиной формулы Штайнмайера, передает УНН.

На столичном Майдане собираются активисты в знак протеста против формулы Штайнмайера

Активисты скандируют “Донбасс — Украина”, “Позор”, а также “Зеля — вон”.

Как отмечают митингующие, их возмутило то, что Украина может подчиниться России.

Акция мирная, участники шутят, общаются. Некоторым даже досталось “майдановской печенье”. Часть митингующих закуталась в флаги Украины.

“Стихийный митинг на Майдане сейчас. Люди принесли Елку — как напоминание тем, кто планирует менять цивилизационный выбор Украины”, — написал на своей странице в Facebook политический эксперт Сергей Таран.

Как сообщал УНН, в Киеве во Офисом Президента Украины сотни активистов протестуют против подписания формулы Штайнмайера. Митингующие вышли под лозунгом — “Нет — капитуляции!”

Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.

Украинские Национальные Новости

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