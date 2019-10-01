На столичном Майдане собираются активисты в знак протеста против формулы Штайнмайера
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Киеве на Майдан Независимости вышло около сотни активистов в знак протеста против подписания Украиной формулы Штайнмайера, передает УНН.
Активисты скандируют “Донбасс — Украина”, “Позор”, а также “Зеля — вон”.
Как отмечают митингующие, их возмутило то, что Украина может подчиниться России.
Акция мирная, участники шутят, общаются. Некоторым даже досталось “майдановской печенье”. Часть митингующих закуталась в флаги Украины.
“Стихийный митинг на Майдане сейчас. Люди принесли Елку — как напоминание тем, кто планирует менять цивилизационный выбор Украины”, — написал на своей странице в Facebook политический эксперт Сергей Таран.
Как сообщал УНН, в Киеве во Офисом Президента Украины сотни активистов протестуют против подписания формулы Штайнмайера. Митингующие вышли под лозунгом — “Нет — капитуляции!”
Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.