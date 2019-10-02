Разумков открыл заседание Рады с опозданием на час
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. На сегодняшнее заседание Верховной Рады народные депутаты собрались с опозданием почти на час из-за проведения заседания глав фракций с участием Президента Владимира Зеленского. Заседание ВРУ открыл спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
До недавнего времени в сессионном зале и в кулуарах не было и нардепов из фракции "Слуга народа" - после встречи с главами фракций Зеленский встречался с фракцией СН.
При этом оппозиционные нардепы разместили на парламентской трибуне плакат с надписью "Я против цензуры".
Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании планирует повторно рассмотреть законопроект о государственном признании и поддержке Пласта, с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского.
Вечером накануне в Киеве на Майдан Независимости вышло около сотни активистов в знак протеста против подписания Украиной формулы Штайнмайера.