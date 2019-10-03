Пристайко: на следующей неделе ожидается масштабный обмен пленными
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. На следующей неделе ожидается очередной обмен пленными. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ток-шоу "Право на власть", передает УНН.
"На следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал Пристайко.
Он добавил, что для реализации, так называемой "формулы Штайнмайера" необходимо обеспечить разведение сил в трех участках фронта.
"Этот документ был предложен нам в 2015 году ... эта формула является лишь частью процесса, который начал Зеленский", - добавил Пристайко.
По словам Пристайко, документ был предложен украинской стороне в ноябре 2015 года.
Пристайко добавил, что прошлая власть не коммуницировала с обществом по этому вопросу.
Напомним, в Раде снова просят Пристайко и Хомчака прийти для объяснений по ситуации вокруг Донбасса.