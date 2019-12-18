Пристайко: Украина постоянно предлагает изменить Минские договоренности

ukru
Эксклюзив
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
15:07 • 8872 просмотра

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 32351 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 100512 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 134052 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 138981 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 134887 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 167183 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115164 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113473 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110180 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

6 марта, 05:59 • 101846 просмотра
Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

6 марта, 06:21 • 107588 просмотра
Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

6 марта, 08:02 • 98505 просмотра
Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

6 марта, 08:32 • 84078 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 61764 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

15:07 • 8880 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 61764 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 167184 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 150245 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 176858 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

10:14 • 46552 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 115983 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 119292 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 124186 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 121014 просмотра
Актуальное
Пристайко: Украина постоянно предлагает изменить Минские договоренности

Пристайко: Украина постоянно предлагает изменить Минские договоренности

Киев  •  УНН

 • 10237 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украина постоянно предлагает изменить Минские договоренности, но Россия ни разу на это не согласилась. Об этом в среду вечером сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

“С точки зрения стандартной дипломатической практики, Минск не является договором в нашем понимании: он не был ратифицирован, там нет подписей лидеров... Мы согласны с позицией госпожи Меркель о том, что они не высечены (из камня — ред), и действительно состоит из многих документов”, — сказал министр.

На вопрос о том, будет ли Украина предлагать изменить Минские договоренности, он отметил, что “его давно надо было поменять”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Достичь прогресса сегодня в Минске не удалось — Пристайко

“Мы постоянно предлагаем, но российская сторона говорит “нет, он святой и мы не будем его открывать”. Например мы говорим, что передача границы после проведения выборов — это не разумно. Мы сейчас убедились в том, что ни одна международная организация не сможет сказать, что выборы состоялись в соответствии с украинским законом, так как ни по какому украинскому закону там не может быть вооруженных людей на территории. Это как раз тот момент, надо пересмотреть через 5,5 лет. Путин говорит: “Мы не вскрываем никакой пункт, включая этот”, — отметил Пристайко.

Напомним, ранее советник Зеленского Андрей Ермак рассказал, чего Украина ждет от заседаний в Минске.

Напомним, сегодня вечером Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседания в Минске.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы