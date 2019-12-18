Пристайко: Україна постійно пропонує змінити Мінські домовленості

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Україна постійно пропонує змінити Мінські домовленості, проте Росія жодного разу на це не погодилась. Про це у середу ввечері сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі одного з телеканалів, передає корреспондент УНН.