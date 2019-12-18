Пристайко: Україна постійно пропонує змінити Мінські домовленості
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Україна постійно пропонує змінити Мінські домовленості, проте Росія жодного разу на це не погодилась. Про це у середу ввечері сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі одного з телеканалів, передає корреспондент УНН.
“З точки зору стандартної дипломатичної практики, Мінськ не є договором у нашому розумінні: він не був ратифікований, там немає підписів лідерів... Ми згодні з позицією пані Меркель про те, що вони не висічені (з каменю — ред), і дійсно складається з багатьох документів”, — сказав міністр.
На питання про те, чи буде Україна пропонувати змінити Мінські домовленості, він зазначив, що “його давно треба було поміняти”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Досягти прогресу сьогодні в Мінську не вдалося – Пристайко
“Ми постійно пропонуємо, але російська сторона каже “ні, він святий і ми не будемо його відкривати”. Наприклад ми кажемо, що передача кордону після проведення виборів — це не розумно. Ми зараз пересвідчились у тому, що жодна міжнародна організація не зможе сказати, що вибори відбулись відповідно до українського закону, тому що ні за яким українським законом там не може бути озброєних людей на території. Це якраз той момент, який треба переглянути через 5,5 років. Путін каже: “Ми не вскриваємо ніякий пункт, включаючи цей”, — зазначив Пристайко.
Нагадаємо, раніше радник Зеленського Андрій Єрмак розповів, чого Україна чекає від засідань в Мінську.
Нагадаємо, сьогодні ввечері Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі початку засідання в Мінську.