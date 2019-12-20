Пристайко обсудил с Маасом шаги по имплементации решений "нормандского саммита"

"С Министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом согласились, что, несмотря на некоторые задержки, нам удастся достичь ощутимого прогресса в переговорах в "нормандском формате". По решению лидеров министры иностранных дел определили следующие шаги по имплементации решений парижского саммита "нормандской четверки", - сообщил Пристайко.

Он также отметил, что обсудил с главой Комитета по иностранным делам Германии Норбертом Рётгеном работу в поддержку Украины в Бундестаге.

Напомним, ранее сегодня заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Пристайко сегодня сообщит немецкой стороне о том, что Россия не выполняет свои обязательства и нарушает режим тишины на Донбассе, несмотря на договоренности.

Несмотря на предрождественский настрой, в Бундестаге продолжается работа в поддержку Украины. Об этом говорили с председателем Комитета по иностранным делам Норбертом Рьотгеном. pic.twitter.com/TWGmvyVA8F