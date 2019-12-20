Пристайко обговорив із Маасом кроки з імплементації рішень "нормандського саміту"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сьогодні зустрівся з німецьким колегою Хайко Маасом, з яким визначив наступні кроки з імплементації рішень паризького саміту у "нормандському форматі". Про це очільник українського МЗС написав у себе в Twitter, передає УНН.
"З Міністром закордонних справ ФРН Хайко Маасом погодились, що, попри деякі затримки, нам вдасться досягти відчутного прогресу в переговорах у "нормандському форматі". За рішенням лідерів міністри закордонних справ визначили наступні кроки з імплементації рішень паризького саміту "Нормандської четвірки", - повідомив Пристайко.
Він також зауважив, що обговорив з головою Комітету у закордонних справах Німеччини Норбертом Рьотгеном роботу на підтримку України в Бундестазі.
Нагадаємо, раніше сьогодні заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що Пристайко сьогодні повідомить німецьку сторону про те, що Росія не дотримується своїх зобов’язань і порушує режим тиші на Донбасі, попри домовленості.
Незважаючи на передріздвяний настрій, в Бундестазі продовжується робота на підтримку України. Про це говорили з головою Комітету у закордонних справах Норбертом Рьотгеном. pic.twitter.com/TWGmvyVA8F— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 20, 2019