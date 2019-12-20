Пристайко обговорив із Маасом кроки з імплементації рішень "нормандського саміту"

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сьогодні зустрівся з німецьким колегою Хайко Маасом, з яким визначив наступні кроки з імплементації рішень паризького саміту у "нормандському форматі". Про це очільник українського МЗС написав у себе в Twitter, передає УНН.