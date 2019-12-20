Пристайко сьогодні доповість німецькій стороні про порушення РФ на Донбасі

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сьогодні повідомить німецьку сторону про те, що Росія не дотримується своїх зобов’язань і порушує режим тиші на Донбасі попри домовленності. Про це під час години запитань до уряду у ВР сказав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає кореспондент УНН.