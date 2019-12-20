Пристайко сьогодні доповість німецькій стороні про порушення РФ на Донбасі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сьогодні повідомить німецьку сторону про те, що Росія не дотримується своїх зобов’язань і порушує режим тиші на Донбасі попри домовленності. Про це під час години запитань до уряду у ВР сказав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає кореспондент УНН.

“Російська Федерація не дотримується режиму тиші на цей час, є загиблі, продовжуються обстріли, і сьогодні міністр закордонних справ в Берліні доноситиме німецькій стороні про те, що РФ не дотримується своїх зобов’язань і порушує режим тиші, про те, як це було домовлено про режим припинення вогню”, — сказав Боднар.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сьогодні в Німеччині зустрінеться з Федеральним міністром закордонних справ Гайко Маасом, з яким він планує обговорити, зокрема, підсумки зустрічі у “нормандському форматі”, що відбувся 9 грудня у Парижі.

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