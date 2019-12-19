Пристайко обговорить з Маасом підсумки “нормандського саміту”

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко завтра в Німеччині зустрінеться з Федеральним міністром закордонних справ Гайко Маасом, з яким він планує обговорити, зокрема, підсумки зустрічі у “нормандському форматі”, що відбувся 9 грудня у Парижі. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.