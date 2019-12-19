Пристайко обговорить з Маасом підсумки “нормандського саміту”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко завтра в Німеччині зустрінеться з Федеральним міністром закордонних справ Гайко Маасом, з яким він планує обговорити, зокрема, підсумки зустрічі у “нормандському форматі”, що відбувся 9 грудня у Парижі. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.
“19-20 грудня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко здійснить робочий візит до Німеччини. 20 грудня у Берліні Міністр проведе переговори з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Центральною темою переговорів буде активізація українсько-німецького політичного діалогу, подальша спільна взаємодія у контексті реалізації підсумків недавнього Нормандського саміту в Парижі, енергетична безпека Європи, європейська та євроатлантична інтеграція України”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється також, що у рамках візиту Пристайко зустрінеться з Президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле, Федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Ґердом Мюллером, а також впливовими політиками Німеччини — депутатами Бундестагу.
Головна тема зустрічей у німецькій столиці — подальша підтримка Німеччиною України у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності та протидії російській агресії, а також практична допомога Берліна Уряду України у проведенні системних реформ.
Як повідомляв УНН, 20 грудня був запланований звіт міністра закордонних справ у Верховній Раді під час години запитань до уряду.