Пристайко цього тижня звітуватиме у Раді

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Верховній Раді України у п’ятницю, 20 грудня, під час години запитань до уряду звітуватиме Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Про це під час Погоджувальної ради заявив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає УНН.

"Щодо заслуховування у п’ятницю на годині запитань до уряду – є пропозиція заслухати Міністра закордонних справ", - сказав Разумков.

Так, відповідне рішення було підтримане одноголосно всіма членами Погоджувальної ради.

Нагадаємо, парламентарі на цьому пленарному тижні планують розглянути три законопроекти, які ветував Президент України Володимир Зеленський, зокрема, про Виборчий кодекс.

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