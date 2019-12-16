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У Раді цього тижня планують розглянути три законопроекти, раніше ветовані Зеленським

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Парламентарі на цьому пленарному тижні планують розглянути три законопроекти, які ветував Президент України Володимир Зеленський, зокрема, про Виборчий кодекс. Про це під час засідання Погоджувальної ради повідомив перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.

"Цього тижня заплановано в нас три законопроекти, по яким було накладено президентське вето. Це питання виборчого кодексу, питання закону про ТСК і це питання про Пласт. Комітети правильно відпрацювали в цьому напрямку, тому що Президент готовий підписати законопроекти, якщо враховані його зауваження", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада України на пленарному засіданні відклала розгляд законопроекту про Виборчий кодекс, внесений до ВРУ із пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

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