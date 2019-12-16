В Раде на этой неделе планируют рассмотреть три законопроекта, ранее ветированные Зеленским

"На этой неделе запланировано у нас три законопроекта, по которым было наложено президентское вето. Этот вопрос избирательного кодекса, вопрос закона о ВСК и это вопрос о Пласте. Комитеты правильно отработали в этом направлении, потому что Президент готов подписать законопроекты, если учтены его замечания", - отметил Стефанчук.

Напомним, 5 декабря Верховная Рада Украины на пленарном заседании отложила рассмотрение законопроекта о Избирательном кодексе, который внесен в ВРУ с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского.