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В Раде на этой неделе планируют рассмотреть три законопроекта, ранее ветированные Зеленским

В Раде на этой неделе планируют рассмотреть три законопроекта, ранее ветированные Зеленским

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Парламентарии на этой пленарной неделе планируют рассмотреть три законопроекта, которые ветировал Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, о Избирательном кодексе. Об этом во время заседания Согласительного совета сообщил первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

"На этой неделе запланировано у нас три законопроекта, по которым было наложено президентское вето. Этот вопрос избирательного кодекса, вопрос закона о ВСК и это вопрос о Пласте. Комитеты правильно отработали в этом направлении, потому что Президент готов подписать законопроекты, если учтены его замечания", - отметил Стефанчук.

Напомним, 5 декабря Верховная Рада Украины на пленарном заседании отложила рассмотрение законопроекта о Избирательном кодексе, который внесен в ВРУ с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского.

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