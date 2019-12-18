Пристайко анонсировал "интересные новости" по контакам с Трампом

“У нас есть интересные, в ближайшее время эти новости будут объявлены, по контакам с администрацией Трампа и с Трампом. Вы увидите в ближайшее время”, — заявил Пристайко.

На вопрос о том, имеет ли он в виду следующий визит Президента Владимира Зеленского в США, министр ответил: “И визит тоже и контакты все тоже”.

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Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил о том, что Украина работает над организацией полноценного визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.