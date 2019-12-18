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Пристайко анонсував “цікаві новини" щодо контаків з Трампом

Пристайко анонсував “цікаві новини" щодо контаків з Трампом

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Найближчим часом українці побачать “цікаві новини щодо контаків” української сторони з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це ввечері у середу сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в етері одного з телеканалів, передає корреспондент УНН.

“У нас є цікаві, найближчим часом ці новини будуть оголошені, щодо контаків з адміністрацією Трампа і з Трампом. Ви побачите найближчим часом”, — заявив Пристайко.

На питання про те, чи має він на увазі наступний візит Президента Володимира Зеленського до США, міністр відповів: “І візит також, і контакти всі теж”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США пройшли демонстрації за відсторонення Трампа від влади напередодні голосування по імпічменту

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомив про те, що Україна працює над організацією повноцінного візиту Президента України Володимира Зеленського в Сполучені Штати.

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