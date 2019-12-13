Україна веде переговори щодо візиту Зеленського у Вашингтон
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Україна працює над організацією повноцінного візиту Президента України Володимира Зеленського в Сполучені Штати. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба журналістам в кулуарах німецького Фонду Маршалла у Вашингтоні, передає кореспондент УНН.
"Ми працюємо над організацією повноцінного візиту Президента Зеленського в Сполучені Штати. Президент Трамп запросив Президента Зеленського відразу після виборів", - сказав Кулеба.
Він заявив, що у Вашингтоні планує низку зустрічей, в тому числі з представниками Держдепартаменту і Ради національної безпеки при Білому домі. Він уже зустрівся з членами Конгресу. При цьому, за словами Кулеби, ніхто під час розмови з ним не піднімав тему імпічменту Трампа.
Як повідомляв УНН, палата представників Конгресу США увечері схвалила законопроект про державну оборону на суму 738 млрд доларів, в яку включена військова допомога для України.