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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 15061 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 11524 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 67016 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 107964 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 141053 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 145013 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 138727 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
Конгресс США принял оборонный бюджет с помощью для Украины

Конгресс США принял оборонный бюджет с помощью для Украины

Киев  •  УНН

 • 13517 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Палата представителей Конгресса США в среду вечером одобрил законопроект о государственной обороне на сумму 738 млрд долларов, в которую включена военная помощь для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Оборонный бюджет США на 2020 год поддержали 377 конгрессменов против 48.

300 млн долларов пойдет на программу безопасности в Украине. В программу включено летальное оружие - крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готов немедленно подписать закон о Государственном оборонном бюджете (NDAA) на 2020 год.

Конгресс одобрил 300 млн долл. помощи для украинской армии в оборонном бюджете.

В военный бюджет США на 2020 год заложили санкции против двух российских газопроводов.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкции США не остановят "Турецкий поток" и "Северный поток-2".

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