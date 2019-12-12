Конгресс США принял оборонный бюджет с помощью для Украины

Оборонный бюджет США на 2020 год поддержали 377 конгрессменов против 48.

300 млн долларов пойдет на программу безопасности в Украине. В программу включено летальное оружие - крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готов немедленно подписать закон о Государственном оборонном бюджете (NDAA) на 2020 год.

Конгресс одобрил 300 млн долл. помощи для украинской армии в оборонном бюджете.

В военный бюджет США на 2020 год заложили санкции против двух российских газопроводов.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкции США не остановят "Турецкий поток" и "Северный поток-2".