Конгресс США принял оборонный бюджет с помощью для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Палата представителей Конгресса США в среду вечером одобрил законопроект о государственной обороне на сумму 738 млрд долларов, в которую включена военная помощь для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Оборонный бюджет США на 2020 год поддержали 377 конгрессменов против 48.
300 млн долларов пойдет на программу безопасности в Украине. В программу включено летальное оружие - крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готов немедленно подписать закон о Государственном оборонном бюджете (NDAA) на 2020 год.
Конгресс одобрил 300 млн долл. помощи для украинской армии в оборонном бюджете.
В военный бюджет США на 2020 год заложили санкции против двух российских газопроводов.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкции США не остановят "Турецкий поток" и "Северный поток-2".