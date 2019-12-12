Конгрес США прийняв оборонний бюджет з допомогою для України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Палата представників Конгресу США в середу ввечері схвалила законопроект про державну обороні на суму 738 мільярдів доларів, в яку включена військова допомога для України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Оборонний бюджет США на 2020 рік підтримали 377 конгресменів проти 48.
300 мільйонів доларів піде на програму безпеки в Україні. У програму включено летальну зброю - крилаті ракети для берегової оборони і протикорабельні ракети.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що готовий негайно підписати закон про Державний оборонний бюджет (NDAA) на 2020 рік.
Конгрес погодив 300 млн дол. допомоги для української армії у оборонному бюджеті.
У військовий бюджет США на 2020 рік заклали санкції проти двох російських газопроводів.
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що санкції США не зупинять "Турецький потік" і "Північний потік-2".