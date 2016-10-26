Прекратили незаконное использование 104 га земли в Хмельницкой области стоимостью более 4 млн грн

ukru
15 марта, 19:03 • 116466 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170517 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140421 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132691 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114159 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106262 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102013 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136856 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132633 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127912 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

16 марта, 15:21 • 39991 просмотра
В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

16 марта, 15:53 • 31760 просмотра
США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

16 марта, 16:04 • 21408 просмотра
Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

16 марта, 16:48 • 27617 просмотра
Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

16 марта, 17:35 • 29800 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 136856 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 136136 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 270898 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 299870 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 235808 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 45780 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109807 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132633 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 115326 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 132391 просмотра
Актуальное
Прекратили незаконное использование 104 га земли в Хмельницкой области стоимостью более 4 млн грн

Прекратили незаконное использование 104 га земли в Хмельницкой области стоимостью более 4 млн грн

Киев • УНН

 • 8607 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 октября. УНН. В ходе рассмотрения дела хозяйственным судом Хмельницкой области по иску Хмельницкой местной прокуратуры области добровольно освобожден земельный участок общей площадью 104 гектара стоимостью более 4 млн грн. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры области, сообщает УНН.

"Основанием для предъявления иска стало выявление факта неправомерной передачи большой площади земель, находящихся в постоянном пользовании Голосковского профессионального аграрного лицея, коммерческого субъекта. В марте текущего года между указанным учебным заведением и одним из фермерских хозяйств области заключен договор о совместной деятельности. В соответствии с условиями договора, учебное заведение передает указанному субъекту принадлежащий ему земельный участок площадью 104 гектара для выращивания сельскохозяйственной продукции с целью дальнейшего получения прибыли. Однако, указанный договор заключен с целью сокрытия арендных отношений, поскольку он содержит все существенные условия договора аренды земли", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, поскольку учебное заведение является постоянным пользователем земельного участка, у него отсутствует право распоряжаться им, в том числе заключать договоры относительно указанного земельного участка и передача права на его использование третьим лицам. Поэтому при рассмотрении дела в суде ответчики добровольно исполнили исковые требования и освободили земельный участок стоимостью более 4 миллионов гривен, отметили в ведомстве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаКриминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы