Прекратили незаконное использование 104 га земли в Хмельницкой области стоимостью более 4 млн грн

"Основанием для предъявления иска стало выявление факта неправомерной передачи большой площади земель, находящихся в постоянном пользовании Голосковского профессионального аграрного лицея, коммерческого субъекта. В марте текущего года между указанным учебным заведением и одним из фермерских хозяйств области заключен договор о совместной деятельности. В соответствии с условиями договора, учебное заведение передает указанному субъекту принадлежащий ему земельный участок площадью 104 гектара для выращивания сельскохозяйственной продукции с целью дальнейшего получения прибыли. Однако, указанный договор заключен с целью сокрытия арендных отношений, поскольку он содержит все существенные условия договора аренды земли", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, поскольку учебное заведение является постоянным пользователем земельного участка, у него отсутствует право распоряжаться им, в том числе заключать договоры относительно указанного земельного участка и передача права на его использование третьим лицам. Поэтому при рассмотрении дела в суде ответчики добровольно исполнили исковые требования и освободили земельный участок стоимостью более 4 миллионов гривен, отметили в ведомстве.