Припинено незаконне користування 104 га землі на Хмельниччині вартістю понад 4 млн грн
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Під час розгляду справи господарським судом Хмельницької області за позовною заявою Хмельницької місцевої прокуратури області добровільно звільнено земельну ділянку загальною площею 104 гектари вартістю понад 4 млн грн. Про це проінформували у прес-службі прокуратурі області, повідомляє УНН.
"Підставою для пред’явлення позову стало виявлення факту неправомірної передачі великої площі земель, які перебувають у постійному користуванні Голосківського професійного аграрного ліцею, комерційному суб’єкту. У березні поточного року між вказаним навчальним закладом та одним із фермерських господарств області укладено договір про спільну діяльність. Відповідно до умов договору, навчальний заклад передає зазначеному суб’єкту належну йому земельну ділянку площею 104 гектари для вирощування сільськогосподарської продукції з метою подальшого отримання прибутку. Проте, вказаний договір укладено з метою приховування орендних відносин, оскільки він містить усі істотні умови договору оренди землі", - повідомилиу прес-службі.
Крім того, оскільки навчальний заклад є постійним користувачем земельної ділянки, у нього відсутнє право розпоряджатися нею, у тому числі укладати договори щодо зазначеної земельної ділянки та передавати право на її користування третім особам. Відтак, під час розгляду справи в суді відповідачами добровільно виконано позовні вимоги та звільнено земельну ділянку вартістю понад 4 мільйони гривень, зазначили у відомстві.