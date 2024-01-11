"Принято общее решение" - Стефанчук объяснил, почему законопроект о мобилизации возвращают правительству

Было принято совместное решение направить кабинету Министров Украины все наработанные рекомендации и предложения по законопроекту №10378 о мобилизации. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook, пишет УНН.

Детали

Он отметил, что руководство Верховной Рады, представители депутатских фракций и групп, председатели комитетов сегодня имели возможность обсудить с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, министром обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником ГШ ВСУ Сергеем Шапталой проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (регистр. №10378).

Важная дискуссия, важные вопросы, важные ответы. Перед этим указанный законопроект прорабатывался и рассматривался Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Есть ряд наработок и рекомендаций. Поэтому было принято совместное решение направить все наработанные рекомендации и предложения кабинету Министров Украины - написал Стефанчук в Facebook.

Он также акцентировал, что "это общая позиция всех политических сил, представителей правительства и военного руководства".

Ранее

Глава парламентской фракции "Слуга народа", член оборонного комитета, нардеп Давид Арахамия сообщил, что правительственный законопроект №10378 по итогам закрытого совещания и заседания Согласительного совета в закрытом режиме возвращается инициатору. Также парламентарии передают наработанные на комитете и в рабочих группах предложения.