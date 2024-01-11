"Ухвалено спільне рішення" - Стефанчук пояснив, чому законопроєкт щодо мобілізації повертають уряду

Було ухвалено спільне рішення направити кабінету Міністрів України всі напрацьовані рекомендації та пропозиції щодо законопроєкту №10378 про мобілізацію. Про це повідомив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук у Facebook, пише УНН.

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Він зауважив, що керівництво Верховної Ради, представники депутатських фракцій та груп, голови комітетів сьогодні мали можливість обговорити із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, міністром оборони України Рустемом Умєровим і начальником ГШ ЗСУ Сергієм Шапталою проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (реєстр. №10378).

Важлива дискусія, важливі питання, важливі відповіді. Перед цим зазначений законопроект опрацьовувався та розглядався Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Є ряд напрацювань та рекомендацій. Тому було ухвалено спільне рішення направити всі напрацьовані рекомендації та пропозиції кабінету Міністрів України - написав Стефанчук у Facebook.

Він також акцентував, що "це загальна позиція всіх політичних сил, представників уряду та військового керівництва".

Раніше

Голова парламентської фракції "Слуга народу", член оборонного комітету, нардеп Давид Арахамія повідомив, що урядовий законопроект №10378 за підсумками закритої наради і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі повертається ініціатору. Також парламентарі передають напрацьовані на комітеті та у робочих групах пропозиції.