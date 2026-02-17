$43.170.07
51.160.03
ukru
Эксклюзив
14:26 • 400 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 5012 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 10709 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 11726 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 15001 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 22454 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 32457 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 43677 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 51793 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38549 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
70%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters17 февраля, 04:45 • 23416 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 21129 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 21480 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 19336 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 21189 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 16054 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 36065 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 45834 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 66269 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 70958 просмотра
Актуальные люди
Герман Галущенко
Музыкант
Блогеры
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швейцария
Женева
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 8472 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 6306 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 23556 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 21209 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 24114 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
WhatsApp

Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму

Киев • УНН

 • 384 просмотра

На оккупированной территории Крыма россия навязывает свое гражданство, лишая людей возможности передвигаться, работать и получать медицинскую помощь без российских документов. Это вынужденная необходимость для выживания, а не добровольный выбор, отмечает Ахтем Чийгоз.

Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму

На временно оккупированной территории Крыма россия системно навязывает свое гражданство, создавая условия, при которых без российских документов человек фактически лишен возможности полноценно передвигаться, работать или получить медицинскую помощь. Как сообщил в комментарии УНН народный депутат Украины, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, это не вопрос добровольного выбора, а вынужденная необходимость для выживания.

Детали

По его словам, в начале оккупации часть жителей Крыма еще могла выезжать с украинскими документами. Однако со временем россия сознательно ввела такие правила пересечения, которые фактически заставили людей оформлять российские паспорта.

Ты вынужден брать российский заграничный паспорт, чтобы выехать из Крыма на территорию россии, а дальше ты движешься либо в Европу, либо в другие страны уже по украинскому заграничному паспорту. Первый год, два-три оккупации еще наши выезжали с территории Крыма по украинским паспортам. Но россия каждый раз ставила такие условия, что ты вынужден был там получить еще и заграничный паспорт российского образца

– обратил внимание на проблему Ахтем Чийгоз.

Комитет ООН признал принудительное навязывание российского гражданства жителям Крыма нарушением прав человека09.05.24, 17:18 • 19289 просмотров

Фактически речь идет о ситуации, когда для физического выезда с полуострова человек должен получить российский документ, даже если в дальнейшем пользуется украинским паспортом за пределами рф. По словам Чийгоза, это стало особенно ощутимым после периода карантинных ограничений и изоляции Крыма, когда возможности пересечения существенно усложнились.

Молодежь из Крыма массово оформляет и получает украинские паспорта - МВД22.09.23, 19:22 • 189739 просмотров

Отдельную сложность создает вопрос документирования детей, рожденных уже после начала временной оккупации Крыма. Чтобы оформить украинские документы (в частности свидетельство о рождении), родители вынуждены сначала получать российские – иначе физически вывезти ребенка с полуострова невозможно. В результате люди оказываются в юридически уязвимом положении: без российских документов – нет возможности выехать, с ними – риск дополнительных проверок.

Проверяют мобильные и наличие паспортов рф: в Крыму оккупанты усилили полицейский режим29.04.23, 19:57 • 404868 просмотров

При этом в Украине паспорта, выданные оккупационными властями на территории Крыма, не признаются. Проверки при въезде касаются прежде всего деятельности лица во время оккупации, в частности возможных признаков коллаборационной деятельности. Как отмечают представители крымскотатарской общины, получение документа под давлением само по себе не является свидетельством сотрудничества с оккупационной администрацией.

В то же время, ситуация усложняется тем, что механизма полноценного отказа от российского гражданства сейчас фактически не существует. После разрыва дипломатических отношений между Украиной и рф процедура возможна только через российские учреждения за рубежом или непосредственно на территории рф, что для многих является рискованным или недостижимым. К тому же российская сторона часто затягивает рассмотрение таких заявлений или оставляет их без ответа.

Итак, вопрос российской паспортизации в оккупированном Крыму имеет системный и политически мотивированный характер. Речь идет не о свободном выборе людей, а об инструменте давления, который оккупационная власть использует для контроля над населением. В большинстве случаев получение таких документов является вынужденным шагом для сохранения базовых возможностей: передвижения, работы, доступа к услугам, а не сознательной сменой гражданской позиции.

На въезде в Крым от украинцев без паспорта рф требуют пройти опрос с полиграфом - ЦНС17.06.23, 19:14 • 1508216 просмотров

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Крым
Украина