Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму

На временно оккупированной территории Крыма россия системно навязывает свое гражданство, создавая условия, при которых без российских документов человек фактически лишен возможности полноценно передвигаться, работать или получить медицинскую помощь. Как сообщил в комментарии УНН народный депутат Украины, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, это не вопрос добровольного выбора, а вынужденная необходимость для выживания.

Детали

По его словам, в начале оккупации часть жителей Крыма еще могла выезжать с украинскими документами. Однако со временем россия сознательно ввела такие правила пересечения, которые фактически заставили людей оформлять российские паспорта.

Ты вынужден брать российский заграничный паспорт, чтобы выехать из Крыма на территорию россии, а дальше ты движешься либо в Европу, либо в другие страны уже по украинскому заграничному паспорту. Первый год, два-три оккупации еще наши выезжали с территории Крыма по украинским паспортам. Но россия каждый раз ставила такие условия, что ты вынужден был там получить еще и заграничный паспорт российского образца – обратил внимание на проблему Ахтем Чийгоз.

Комитет ООН признал принудительное навязывание российского гражданства жителям Крыма нарушением прав человека

Фактически речь идет о ситуации, когда для физического выезда с полуострова человек должен получить российский документ, даже если в дальнейшем пользуется украинским паспортом за пределами рф. По словам Чийгоза, это стало особенно ощутимым после периода карантинных ограничений и изоляции Крыма, когда возможности пересечения существенно усложнились.

Молодежь из Крыма массово оформляет и получает украинские паспорта - МВД

Отдельную сложность создает вопрос документирования детей, рожденных уже после начала временной оккупации Крыма. Чтобы оформить украинские документы (в частности свидетельство о рождении), родители вынуждены сначала получать российские – иначе физически вывезти ребенка с полуострова невозможно. В результате люди оказываются в юридически уязвимом положении: без российских документов – нет возможности выехать, с ними – риск дополнительных проверок.

Проверяют мобильные и наличие паспортов рф: в Крыму оккупанты усилили полицейский режим

При этом в Украине паспорта, выданные оккупационными властями на территории Крыма, не признаются. Проверки при въезде касаются прежде всего деятельности лица во время оккупации, в частности возможных признаков коллаборационной деятельности. Как отмечают представители крымскотатарской общины, получение документа под давлением само по себе не является свидетельством сотрудничества с оккупационной администрацией.

В то же время, ситуация усложняется тем, что механизма полноценного отказа от российского гражданства сейчас фактически не существует. После разрыва дипломатических отношений между Украиной и рф процедура возможна только через российские учреждения за рубежом или непосредственно на территории рф, что для многих является рискованным или недостижимым. К тому же российская сторона часто затягивает рассмотрение таких заявлений или оставляет их без ответа.

Итак, вопрос российской паспортизации в оккупированном Крыму имеет системный и политически мотивированный характер. Речь идет не о свободном выборе людей, а об инструменте давления, который оккупационная власть использует для контроля над населением. В большинстве случаев получение таких документов является вынужденным шагом для сохранения базовых возможностей: передвижения, работы, доступа к услугам, а не сознательной сменой гражданской позиции.

На въезде в Крым от украинцев без паспорта рф требуют пройти опрос с полиграфом - ЦНС