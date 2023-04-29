Проверяют мобильные и наличие паспортов рф: в Крыму оккупанты усилили полицейский режим

Детали

Как сообщили в Генштабе, с 26 апреля, оккупанты увеличили количество патрулей, на дорогах местного значения усилили посты полиции сотрудниками фсб рф, которые осуществляют выборочные проверки гражданского населения, в частности проверяют мобильные телефоны и наличие российского паспорта.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190 040 человек, 3697 танков и сотен единиц военной техники.