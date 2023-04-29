Перевіряють мобільні та наявність паспортів рф: у Криму окупанти посилили поліцейський режим
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Російські окупанти посилили контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово окупованій території Керченського півострова АР Крим, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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Як повідомили у Генштабі, з 26 квітня, окупанти збільшили кількість патрулів, на дорогах місцевого значення підсилили пости поліції співробітниками фсб рф, які здійснюють вибіркові перевірки цивільного населення, зокрема перевіряють мобільні телефони та наявність російського паспорта.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 190 040 осіб, 3697 танків та сотень одиниць військової техніки.