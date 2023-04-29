Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 190 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 190 040 осіб, 3697 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 29.04.2023 орієнтовно становили:
-
- особового складу ‒ близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 3697 (+3) од.,
-
- бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од.,
-
- артилерійських систем – 2908 (+3) од.,
-
- РСЗВ – 543 (+0) од.,
-
- засобів ППО ‒ 294 (+0) од.,
-
- літаків – 308 (+0) од.,
-
- гелікоптерів – 294 (+0) од.,
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4),
-
- крилатих ракет ‒ 932 (+21),
-
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)од.,
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17)од.,
-
- спеціальної техніки ‒ 355 (+2).
-
Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб.