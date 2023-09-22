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Молодежь из Крыма массово оформляет и получает украинские паспорта - МВД

Молодежь из Крыма массово оформляет и получает украинские паспорта - МВД

Киев • УНН

 • 189717 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Молодежь из Крыма массово оформляет и получает украинские паспорта. Об этом сообщили в МВД Украины, передает УНН.

Цитата

“Юные крымчане преодолевают сложный путь, чтобы попасть на территорию Украины. После получения паспорта молодежь планирует поступить в ЗВО, найти работу, приобщиться к восстановлению Украины. ... Миграционщики делают все возможное, чтобы граждане Украины могли воспользоваться своим законным правом — получить паспорт”, — цитирует пресс-служба МВД слова начальника Центрального межрегионального управления ГМС в г. Киеве и Киевской области Вячеслава Гузя.

Детали

Начальник Центрального межрегионального управления ГМС в г. Киеве и Киевской области Вячеслав Гузь рассказал, что тенденция на увеличение желающих во временно оккупированном Крыму как можно быстрее оформить внутренний паспорт вполне очевидна. Это упрощение порядка оформления документа на период действия военного положения. Речь идет, в частности, об урегулировании процедуры установления личности, обязательной при оформлении первого паспорта по достижении 18-летнего возраста.

В частности, в случае отсутствия документов с фотографией проводится процедура установления личности одним из двух вариантов:

— Направление запросов в Минюстиции, Нацполиции, учебные заведения и т.д.
— Путем опроса свидетелей (члены семьи)

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Если личное присутствие членов семьи лица, получающего паспорт, невозможно, процедуру можно осуществить в режиме видеосвязи. С начала года подразделениями ГМС Киева и области провели более 250 таких видеоконференций, по результатам которых были приняты решения об оформлении паспорта гражданина Украины.

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