Молодь з Криму масово оформлює та отримує українські паспорти — МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Молодь із Криму масово оформлює та отримує українські паспорти. Про це повідомили в МВС України, передає УНН.
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“Юні кримчани долають складний шлях, аби потрапити на територію України. Після отримання паспорта молодь планує вступити до ЗВО, знайти роботу, долучитися до відбудови України. ... Міграційники роблять усе можливе, щоб громадяни України могли скористатися своїм законним правом — отримати паспорт”, — цитує пресслужба МВС слова начальника Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області Вячеслава Гузя.
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Начальник Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області Вячеслав Гузь розповів що тенденція на збільшення бажаючих у тимчасово окупованому Криму якнайшвидше оформити внутрішній паспорт цілком очевидна. Це спрощення порядку оформлення документа на період дії воєнного стану. Йдеться, зокрема, про врегулювання процедури встановлення особи, обов’язкової при оформленні першого паспорта після досягнення 18-річного віку.
Зокрема, у разі відсутності документів з фотокарткою проводиться процедура встановлення особи одним з двох варіантів:
— Надсилання запитів до Мін’юсту, Нацполіції, навчальних закладів тощо.
— Шляхом опитування свідків (члени сім’ї)
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Якщо особиста присутність членів сім’ї особи, що отримує паспорт, неможлива, процедуру можна здійснити у режимі відеозв’язку. З початку року підрозділами ДМС Києва та області провели понад 250 таких відеоконференцій, за результатами яких були ухвалені рішення про оформлення паспорта громадянина України.