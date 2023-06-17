На въезде в Крым от украинцев без паспорта рф требуют пройти опрос с полиграфом - ЦНС

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"... оккупационная администрация ВОТ АР Крым усиливает контроль перемещения населения на территорию полуострова. По имеющимся данным, при пересечении "ДАПП Перекоп" от граждан Украины без паспорта рф требуют прохождения опроса с использованием полиграфа", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в ЦНС, местное население на временно оккупированных территорий продолжает сопротивляться принудительной паспортизации, несмотря на террор со стороны оккупантов.

По информации полученной от сети движения сопротивления на ВОТ юга и востока Украины оккупационные администрации и российские оккупационные войска продолжают осуществлять системные меры давления на местное население с целью принуждения к получению российских паспортов.

Так, в городе Мариуполь жители получают угрозы увольнения за отказ от российского паспорта, сотрудники ЗАЭС подвергаются физическим пыткам и проверкам, в городе Мелитополь "материнский капитал" могут только те лица, которые оформили новорожденным российское гражданство, а в н.п. Мирное жителям без российского паспорта делают принудительную дактилоскопию.

Кроме этого, сотрудники фсб рф проводят регулярные обыски частных домов граждан города Энергодар, которые не соглашаются на получение российских паспортов.