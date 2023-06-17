На в'їзді до Криму від українців без паспорта рф вимагають пройти опитування з поліграфом - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. російська влада на окупованих територіях продовжує чинити тиск на місцеве населення з метою примусу до отримання російських паспортів. Про це пише український Центр національного спротиву, передає УНН.
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"... окупаційна адміністрація ТОТ АР Крим посилює контроль переміщення населення на територію півострова. За наявними даними, під час перетину "ДАПП Перекоп" від громадян України без паспорта рф вимагають проходження опитування із використанням поліграфа", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомили у ЦНС, місцеве населення на тимчасово окупованих територій продовжує чинити спротив примусовій паспортизації, попри терор збоку окупантів.
За інформацією отриманою від мережі руху опору на ТОТ півдня та сходу України окупаційні адміністрації та російські окупаційні війська продовжують здійснювати системні заходи тиску на місцеве населення з метою примусу до отримання російських паспортів.
Так, у місті Маріуполь мешканці отримують погрози звільнення за відмову від російського паспорта, співробітники ЗАЕС піддаються фізичним тортурам та перевіркам, у місті Мелітополь "материнський капітал" можуть лише ті особи, які оформили новонародженим російське громадянство, а у н.п. Мирне мешканцям без російського паспорту роблять примусову дактилоскопію.
Крім цього, співробітники фсб рф проводять регулярні обшуки приватних помешкань громадян міста Енергодар, які не погоджуються на отримання російських паспортів.