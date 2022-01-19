Принцы Гарри и Эндрю не получат юбилейные медали от Елизаветы II
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Из-за потери воинских званий принцы Гарри и Эндрю останутся без медалей на платиновый юбилей королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.
Детали
Как отметили, в честь 70-летнего правления Елизаветы ІІ медали получат более 400 тысяч британских военных, полицейских, тюремных служащих, а также члены королевской семьи, у которых есть воинские звания.
Напомним
На прошлой неделе средний сын королевы Великобритании принц Эндрю лишился воинских званий и королевского патронажа. Его ждет суд по делу о сексуальном насилии из-за иска американки Вирджинии Джуффре.
Принц также лишился права носить титул "Его королевское Высочество".
Внук Елизаветы II принц Гарри отказался от королевских обязанностей в 2020 году и покинул Великобританию со своей женой Меган. Его также лишили воинских званий и права использовать свой титул принца.