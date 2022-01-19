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15 марта, 19:03 • 107088 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144250 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124073 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117547 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105178 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101652 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93748 просмотра

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Принцы Гарри и Эндрю не получат юбилейные медали от Елизаветы II

Принцы Гарри и Эндрю не получат юбилейные медали от Елизаветы II

Киев • УНН

 • 16325 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Из-за потери воинских званий принцы Гарри и Эндрю останутся без медалей на платиновый юбилей королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.

Детали

Как отметили, в честь 70-летнего правления Елизаветы ІІ медали получат более 400 тысяч британских военных, полицейских, тюремных служащих, а также члены королевской семьи, у которых есть воинские звания.

Напомним

На прошлой неделе средний сын королевы Великобритании принц Эндрю лишился воинских званий и королевского патронажа. Его ждет суд по делу о сексуальном насилии из-за иска американки Вирджинии Джуффре.

Принц также лишился права носить титул "Его королевское Высочество".

Внук Елизаветы II принц Гарри отказался от королевских обязанностей в 2020 году и покинул Великобританию со своей женой Меган. Его также лишили воинских званий и права использовать свой титул принца.

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