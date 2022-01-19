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Шахед-136

Принци Гаррі та Ендрю не отримають ювілейні медалі від Єлизавети II

Принци Гаррі та Ендрю не отримають ювілейні медалі від Єлизавети II

Київ • УНН

 • 16328 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Через втрату військових звань принци Гаррі та Ендрю залишаться без медалей на платиновий ювілей королеви Великої Британії Єлизавети II. Про це повідомляє УНН із посиланням на Mirror.

Деталі

Як зазначили, на честь 70-річного правління Єлизавети ІІ медалі отримають понад 400 тисяч британських військових, поліцейських, тюремних службовців, а також члени королівської родини, які мають військові звання.

Нагадаємо

Минулого тижня середній син королеви Великої Британії принц Ендрю втратив військові звання та королівський патронаж. На нього чекає суд у справі про сексуальне насильство за позовом американки Вірджинії Джуффре.

Принц також втратив право носити титул "Його королівська високість".

Онук Єлизавети II принц Гаррі відмовився від королівських обов'язків у 2020 році та покинув Велику Британію зі своєю дружиною Меган. Його також позбавили військових звань та права використовувати свій титул принца.

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