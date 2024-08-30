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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Приложение для покупки билетов на поезд адаптировали для людей с нарушениями зрения

Приложение для покупки билетов на поезд адаптировали для людей с нарушениями зрения

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 11:00  •  1149 просмотра

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Укрзализныця и Mastercard обновили приложение для людей с нарушениями зрения. Добавлено голосовое управление, озвучка функций, оптимизированы контрастность и размеры элементов, внедрена темная тема.

Укрзализныця и Mastercard обновили приложение по покупке билетов на поезда для людей с нарушениями зрения. Добавлено голосовое управление, озвучивание функций, оптимизированы контрастность и размеры элементов, внедрена темная тема, сообщили в УЗ в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Укрзализныця в партнерстве с Mastercard адаптировала приложение для людей с нарушениями зрения. Все инклюзивные элементы приложения были введены и протестированы в сотрудничестве с компанией Access Lab (Лаборатория цифровой доступности)", - говорится в сообщении.

Указано, что отныне со всеми элементами интерфейса приложения можно взаимодействовать с помощью голосового управления и озвучивания VoiceOver (iOS) и TalkBack (Android). Для этого все кнопки, переключатели, текстовые поля и другие интерактивные элементы были дополнены текстовыми метками, описывающими их функции.

Среди прочего в приложении было добавлено озвучивание функций в процессе оплаты, в частности, озвучивание купленного билета и информации о поезде, на который купили билет, суммы оплаты и количества полученных "обнимашек".

Кроме базовой информации, также внедрено озвучивание динамической информации, например, описания блоков, сообщения о неправильном вводе данных и тому подобное. Элементы интерфейса приложения теперь имеют оптимальную контрастность, а текст не теряет четкости и верстки при его увеличении в настройках гаджета. Дополнительно были увеличены кликабельные зоны в интерактивных элементах приложения для более легкого взаимодействия с ними. Также в этом обновлении реализована темная тема приложения - один из самых популярных запросов от пассажиров.

Укрзалізниця впроваджує оповіщення жестовою мовою на вокзалах і в поїздах22 августа 2024, 09:52 • 10573 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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