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Застосунок для купівлі квитків на поїзд адаптували для людей з порушеннями зору

Київ • УНН

 • 9775 перегляди

Укрзалізниця та Mastercard оновили застосунок для людей з порушеннями зору. Додано голосове керування, озвучення функцій, оптимізовано контрастність та розміри елементів, впроваджено темну тему.

Укрзалізниця та Mastercard оновили застосунок щодо купівлі квитків на поїзди для людей з порушеннями зору. Додано голосове керування, озвучення функцій, оптимізовано контрастність та розміри елементів, впроваджено темну тему, повідомили в УЗ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard адаптувала застосунок для людей з порушеннями зору. Усі інклюзивні елементи застосунку було запроваджено та протестовано у співпраці з компанією Access Lab (Лабораторія цифрової доступності)", - ідеться у повідомленні.

Вказано, що відтепер з усіма елементами інтерфейсу застосунку можна взаємодіяти за допомогою голосового керування та озвучення VoiceOver (iOS) та TalkBack (Android). Для цього всі кнопки, перемикачі, текстові поля та інші інтерактивні елементи були доповнені текстовими мітками, що описують їхні функції.

Серед іншого в застосунку було додано озвучення функцій у процесі оплати, зокрема, озвучення купленого квитка та інформації про поїзд, на який купили квиток, суми оплати та кількості отриманих "обіймашок".

Окрім базової інформації, також впроваджено озвучення динамічної інформації, наприклад, описи блоків, повідомлення про неправильне введення даних тощо. Елементи інтерфейсу застосунку відтепер мають оптимальну контрастність, а текст не втрачає чіткості та верстки при його збільшенні в налаштуваннях гаджета. Додатково було збільшено клікабельні зони в інтерактивних елементах застосунку задля легшої взаємодії з ними. Також у цьому оновленні реалізована темна тема застосунку – один із найпопулярніших запитів від пасажирів.

Укрзалізниця впроваджує оповіщення жестовою мовою на вокзалах і в поїздах22.08.24, 12:52 • 10942 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Суспільство

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