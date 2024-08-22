Укрзализныця внедряет оповещение на жестовом языке на вокзалах и в поездах
Киев • УНН
В скоростных поездах и на вокзалах Киева и Львова появились оповещения на жестовом языке. Это часть стратегии безбарьерности Укрзализныци, которая включает модернизацию вокзалов и новые услуги для людей с инвалидностью.
В скоростных поездах и на экранах вокзалов Киева и Львова появились оповещения на жестовом языке. Об этом сообщили в четверг, 22 августа, в пресс-службе Укрзализныци, передает УНН.
В скоростных поездах и на экранах киевского и львовского вокзалов появились оповещения на жестовом языке. Это важный шаг для обеспечения доступа к информации для людей с нарушениями слуха
Как сообщается, из сообщений можно узнать о начале воздушной тревоги, расположение туалетов, детских зон, вспомогательные сервисы на вокзалах и в поездах и другую важную информацию.
Отмечается, что изменения являются частью глобальной стратегии безбарьерности. За 2 года в УЗ реализовали более 100 проектов по модернизации вокзалов, обновлению подвижного состава, внедрению новых услуг для людей с инвалидностью и возможности онлайн-заказа инклюзивных вагонов.
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Работники инфозон на вокзалах Киева, Львова, Винницы, Днепра, Одессы, Харькова, Ужгорода, Запорожья, Ивано-Франковска и Черновцов уже пользуются планшетами со специализированным приложением.
Он обеспечивает круглосуточный доступ к переводчикам жестового языка, что гарантирует свободную коммуникацию для пассажиров с нарушениями слуха.
Приложение позволяет работникам железной дороги вызвать переводчика жестового языка, как только возникает такая необходимость. Общение происходит через видеосвязь: сотрудник говорит, а переводчик сразу транслирует это на жестовом языке; когда говорит пассажир с нарушением слуха, переводчик озвучивает голосом.
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