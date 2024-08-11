Укрзализныця создала резерв билетов для военных: как это работает

Теперь военнослужащие и их родственники смогут бронировать билеты на поезд. Резерв действует на определенный перечень поездов, следующих из/в прифронтовые города. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, пишет УНН.

"Уже более 500 военных ежедневно получают возможность ехать. Резерв действует на определенный перечень поездов, следующих из/в прифронтовые города и периодически расширяется. Также резерв доступен для родственников военнослужащих, которые следуют в госпитали посетить своих близких", - написали в Укрзализныце.

Напомним

С 8 июля Укрзализныця разрешила военнослужащим бронировать билеты на срочные поездки за 5 суток до отправления и в день отправления, расширив перечень поездов с приоритетным бронированием для военных, чтобы удовлетворить спрос на поездки в/из прифронтовых регионов.