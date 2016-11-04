Пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В пункте пропуска "Юнаковка" пограничники задержали украинца, который находился в международном розыске. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Во время проверки документов 52-летнего мужчины, который направлялся из России, состоялось срабатывания баз данных Интерпола и поручений правоохранительных органов. Указанный гражданин разыскивался украинскими правоохранителями за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас задержанного пограничники передали представителям Национальной полиции.